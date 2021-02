DC Comics torna nel passato con l'annuncio di Batman '89 e Superman '78

Il Superman di Richard Donner e il Batman di Tim Burton stanno per fare un salto nel mondo dei fumetti. DC Comics ha infatti annunciato l'imminente arrivo di Batman 1989 e Superman 1978, serie che riprenderanno da dove i due iconici film si erano interrotti.

Al timone di Superman '78 ci saranno Rob Venditti e Wilfredo Torres, mentre Batman '89 sarà guidato da Sam Hamm e Joe Quinos. Ciascuna serie vanterà sei capitoli, di cui il primo verrà rilasciato in formato digitale il 27 luglio. Tutti i dodici capitoli arriveranno anche in formato stampato tra il mese di agosto e quello di settembre.

La descrizione ufficiale di Batman '89 recita: "Continuando le avventure del Cavaliere Oscuro del film di Tim Burton, Batman '89 tirerà su una serie di fili lasciati penzoloni dal prolifico regista. Nel nuovo Batman '89, Hamm e Quinos inaugureranno il ritorno di Selina Kyle e faranno debuttare un nuovo Robin".

Per quanto riguarda Superman '78, invece, la descrizione recita: "E sulla scia dei piani DC per Batman '89, Superman '78 racconterà nuove storie ambientate nel mondo di Superman: The Movie. In questa serie, ispirata allo stile classico e senza tempo del supereroe di Donner, Lois Lane ancora non sa che Clark Kent è segretamente Superman".

Inoltre, DC Comics ha annunciato una nuova ondata di titoli Milestone. In attesa di questi due arrivi, la casa editrice è ancora impegnata con la sua serie dell'anno. DC Future State ha mostrato le incredibili abilità di Harley Quinn.