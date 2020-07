DC Comics: torna uno storico costume di Catwoman, guardatelo

Selina Kyle è stata sempre uno dei personaggi più controversi e interessanti dell'universo DC Comics , e la nuova testata a lei dedicata sta cercando di approfondire molti lati di Catwoman, mantenendo però un'attenzione particolare per quello che è stato il passato della ladra.

Il 23esimo volume della serie Catwoman, scritto da Blake Northcott e Sean Murphy, con i disegni di Cian Tomey, ha visto infatti il ritorno del costume visto nella storica serie Batman: The Animated Series, andata in onda nella prima metà degli anni '90. Essendo la storia presentata nel volume costituita solamente da due parti, non è ancora chiaro se vedremo Selina indossare nuovamente questo iconico costume, che potete vedere in fondo alla pagina.

Northcott ha commentato la scelta con le seguenti parole "È sicuramente un grande ritorno al passato per Selina sotto diversi punti di vista. Sean ha avuto queste incredibili idee di donare al personaggio un outfit classico ma con un tocco moderno, preso appunto da Batman TAS, e inserendola in un ambiente molto particolare, la giungla. Una volta stabilite queste cose sono andato ad esplorare le origini di Selina. È nata come antagonista e ladra di diamanti, ma i livelli di complessità sono giunti dopo. Sono stati pubblicate milioni di Top 100 degli Eroi e Top 100 dei Villain e lei è apparsa sempre in entrambe! È la sua dualità l'aspetto più interessante da considerare e analizzare."

L'attuale serie di Catwoman, cominciata nel 2018, ha rivisitato in chiave moderna molti dei costumi iconici del personaggio, proponendo però anche novità per le tute della ladra. Ricordiamo che Batman The Animated Series sarà presto un fumetto, e che la DC Comics sembra voler sostituire Superman.