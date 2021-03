DC Comics: torna la Suicide Squad, rivelata l'identità del nuovo leader

Partendo dagli eventi della mini serie Future State, la DC Comcics ha deciso di stravolgere l'organizzazione di supercriminali conosciuta come Suicide Squad, con l'introduzione di alcuni nuovi membri, come Peacemaker, Boly, Film Freak e Shrike, ma sembra che Amanda Waller abbia scelto un nuovo leader capace di contrastare persino Superman.

A fare la sua apparizione nel primo volume della nuova serie Suicide Squad è anche il colonnello Rick Flag, storico fondatore del gruppo originario, costituito da numerosi soldati pronti a difendere la Terra da determinate minacce, e quindi avente degli obiettivi molto diversi da quelli odierni. Come aveva già fatto in passato, Amanda Waller cerca di formare una nuova Suicide Squad, che secondo la sua idea dovrà essere guidata da Superboy.

Il volume in questione si apre con una discussione tra Waller e Flag riguardo i piani elaborati da Amanda, e che coinvolgono in parte anche la Task Forze X, creata per rispondere alla Justice League. Viste le opinioni contrastanti di Flag, Waller lo colpisce per poi chiuderlo in una cella e rivolgergli le seguenti parole: "Sei proprio come chiunque altro nella Task Force X. Sostituibile. Ho qualcun altro che può guidare questo team." Subito dopo la scena si sposta su un'altra cella, dove si trova Superboy, tenuto fermo tramite delle catene di Kryptonite.

La scelta si rivelerà presto adeguata, vista la presentazione del secondo volume che riportiamo di seguito: "Con il potere di Superboy sotto il suo controllo, la mente della Task Force X, Amanda Waller ha mandato l'eroe all'Arkham Asylum per recuperare Peacemaker e liberare Talon - il celebre assassino della Corte dei Gufi - per entrare nella nuova Suicide Squad. Con molte vite in gioco, il ragazzo clone deve decidere se assistere Waller, e rischiare così di sporcarsi le mani."

