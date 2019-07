DC Comics ha ufficailmente annunciato Death of the Speed Force

Nel corso di queste ultime ore, DC Comics ha ufficialmente annunciato quello che sarà il prossimo grande arco narrativo dedicato a The Flash, ovvero Death of the Speed Force, nuova serie di fumetti a cura di Joshua Williamson che verrà pubblicata da agosto 2019.

L'annuncio è stato accompagnato da una cover dell'opera - visionabile a fondo news -, realizzata in collaborazione tra Tarragona, Morey e Sandoval, che mostra un'insanguinata maschera di Flash ridotta a brandelli. Williamson ha poi rivelato su Twitter che, insieme a lui, il lavoro su questo nuovo story arc verrà portato avanti anche da Jordi Tarragone, Tomeu Morey e Rafa Sandoval (Hal Jordan & Green Lantern Corps).

Williamson aveva inoltre già lavorato insieme all'artista Howard Porter al cosiddetto Anno Uno di Flash, un ritorno al passato che ha riscritto la storia del nostro eroe ma che al contempo avrebbe anche impattato pesantemente sulle successive storie che lo avrebbero visto come protagonista, come rivelato dallo stesso team creativo che aveva parlato di grandi cambiamenti anche all'interno dell'intero progetto editoriale. DC Comics sembra insomma avere le idee ben chiare su come portare avanti le vicende di Flash. Ora non possiamo far altro che incrociare le dita e sperare che tutto vada per il meglio.