DC Comics: l'universo di DCeased ritorna con una nuova miniserie

La DC Comics ha appena presentato una nuova serie ambientata nell'universo DCeased, afferente alla linea editoriale digital-first, DCeased: Hope at World's End. Alla scrittura è presente Tom Taylor, mentre il comparto artistico è a cura di Dustin Nguyen, Renato Guedes, Carmine Di Giandomenico e Marco Failla.

Il racconto si ambienterà dopo il timeskip avvenuto nel quinto numero di DCeased, e vedrà la presenza di eroi come Martian Manhunter, Stephanie Brown, Superman, Wonder Woman, Wally West, Jimmy Olsen, Black Manta, Robin e molti altri ancora.

L'autore, Tom Taylor, era ben cosciente di non poter inserire tutto ciò che voleva nella miniserie, e la nuova pubblicazione rappresenta un'occasione ideale per esplorare gli sbocchi narrativi rimasti ignoti:

"Sapevamo di avere in mano una storia più grande da raccontare, quindi abbiamo creare delle trame ad ampio respiro, ed escluso deliberatamente grandi personaggi per approfondirli in futuro. Quel futuro è giunto".

Di seguito vi lasciamo la traduzione della sinossi ufficiale:

"In DCeased: Hope at World's End, l'Equazione anti-vita ha contagiato oltre un miliardo di persone sulla Terra. Eroi e criminali sono caduti. Nell'immediato seguito della distruzione di Metropolis, Superman e Wonder Woman hanno tentato di arginare la marea di infezioni, preservare e proteggere i sopravvissuti e pianificare il futuro. Nell'ora più buia della Terra gli eroi porteranno speranza! La guerra per la Terra è appena iniziata!"

DCeased: Hope at World's End avrà una cadenza bimensile e, complessivamente, la serie si comporrà di 14 capitoli.

