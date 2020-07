DC Comics: il volume 23 di Catwoman mostra il ritorno di un particolare villain

Catwoman, il celebre fumetto scritto dalla coppia Blake Northcott/Sean Murphy, è recentemente tornato in edicola col volume 23, mostrando il ritorno di un villain che molti di voi avranno completamente rimosso dalla memoria. L'antagonista infatti fu introdotto nel fumetto New Guardians #2 del 1988, e da quel giorno non venne mai più nominato.

Stiamo parlando di Snowflame, un villain che solo i più grandi appassionati ricorderanno. Il signore della droga venne presumibilmente ucciso dopo lo scontro con i Nuovi Guardiani occorso ben 32 anni fa, ma Northcott e Murphy sembrerebbero avere dei piani a lungo termine per il supercattivo, che è ricomparso con un design decisamente più ispirato.

Il volume 23 di Catwoman vede Selina in viaggio a Isla Nevada, un'isola tropicale in cui dovrebbe tenersi un'asta con molti oggetti di valore. Selina finisce per fare la conoscenza con il proprietario del gala, che si rivela essere proprio Snowflame. In calce all'articolo potete dare un'occhiata al nuovo design del villain. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che Snowflame è un supercattivo in grado di potenziare esponenzialmente le proprie capacità psico-fisiche assumendo cocaina.

E voi cosa ne pensate? Quali altri villain vi piacerebbe rivedere? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Sempre a proposito di fumetti DC, vi ricordiamo che pochi giorni fa è tornata in edicola Harley Quinn, con una nuova storia scritta dall'italiana Mirka Andolfo.