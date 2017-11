DC Comics e Warner Bros annunciano il licenziamento di Eddie Berganza

In mezzo alle tante denunce per molestie sessuali che in queste settimane hanno sconvolto l’industria dell’intrattenimento, ve n’è stata una che ha spinto dei colossi qualia prendere seri provvedimenti nei confronti del noto group editor

Soltanto lo scorso weekend era emersa la notizia che Berganza fosse stato sospeso dalla DC poiché collegato a numerosi incidenti passati di molestie sessuali, ma nelle ultime ore i dirigenti della casa di Batman e Superman ne hanno confermato il licenziamento con effetto immediato.



Questo il comunicato diffuso dal colosso statunitense: “Warner Bros e DC Entertainment hanno terminato qualsiasi rapporto lavorativo con Eddie Berganza, precedentemente Group Editor di DC Comics. Siamo determinati ad eradicare qualsiasi forma di molestia e assicurare che tutti i dipendenti, così come la comunità freelance, siano consapevoli delle nostre politiche, affinché possano segnalare senza timore qualsiasi preoccupazione e godere del pieno supporto della nostra Azienda."



Eddie Berganza, che in passato aveva ricoperto la carica di editore esecutivo, era già stato declassato nel 2012 a group editor in seguito a una serie di “indiscrezioni”.