DC Comics: Wonder Woman appare con un nuovo costume in Infinite Frontier

A seguito della conclusione per DC Comics dell'evento Future State, che ci mostrò diversi possibili futuri, torniamo al presente seguendo gli avvenimenti che coinvolgono Wonder Woman e le sue scelte che la portano ad ottenere un nuovo costume.

La storia narrata in Infinite Frontier #0 mostra la donna al cospetto delle cinque entità chiamate Quintessenza, gli esseri più potenti dell'universo DC, tra cui vi è Spettro il quale, mettendo Wonder Woman difronte ad un multiverso inesplorato, le propone di diventare parte del gruppo degli esseri divini. Pur essendo una proposta allettante l'eroina però si mostra preoccupata nell'abbandonare i propri amici e la propria famiglia senza essere certa della loro sicurezza.

La donna giunge finalmente ad una decisione quando, rivolgendosi alla Quintessenza, afferma che, secondo il proprio giudizio, i propri cari sono in grado di vivere senza la sua presenza, ma nonostante ciò la risposta definitiva giunge inaspettata alle orecchie dei potenti esseri: ella infatti rifiuta l'offerta poiché non ha intenzione di stare ferma a guardare mentre molti altri affrontano gli imminenti cambiamenti che li coinvolgeranno.

In seguito alle dichiarazioni il costume della donna, precedentemente argentato, cambia in una nuova versione, come possiamo osservare nella tavola riportata in fondo alla news. È probabile che sia quindi questo l'aspetto con cui la donna affronterà i nemici che la aspettano nelle nuove avventure di Infinite Frontier. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Infine ricordo che nello stesso volume della serie DC Comics il multiverso ha perso un importante guardiano e per chi fosse interessato riporto tutti i dettagli di Infinite Frontier della DC Comics.