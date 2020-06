DC Constantine: arriva una serie a fumetti da uno dei creatori di The Boys

Continuano gli annunci di DC Comics: questa volta la casa editrice ha rivelato di essere al lavoro su una nuova serie di fumetti incentrata sul personaggio di John Constantine, insieme ad uno dei creatori di The Boys.

A lavorare sull'opera troveremo anche Tom Taylor, scrittore responsabile di "Injustice: Gods Among Us", entrambi quindi daranno vita ad una nuova storia inedita incentrata sul personaggio nato dalla mente di Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette. Si intitolerà "Hellblazer: Rise and Fall" e vedrà il famoso mago originario di Liverpool indagare su una serie di cruenti omicidi legati a degli angeli caduti. Insieme a lui troveremo la sua amica di infanzia Aisha Bukhari, detective del luogo incaricata di scoprire il responsabile di queste morti.

Ecco come ha descritto la serie Tom Taylor: "Sarà un'opera molto contorta, ma voglio dare ai fan il classico John Constantine. Voglio parlare del personaggio che esce fuori dall'ombra, con un sorriso sarcastico ed una sigaretta accesa e che ha tutte le risposte. Voglio una storia triste, con momenti shockanti ma che ci mostra anche come si può vincere di fronte agli orrori della vita".

