DC espande l'Universo di Batman White Knight, in arrivo spin-off su Batgirl e Harley Quinn

Sean Gordon Murphy, autore della celebre serie Batman: White Knight, ha recentemente confermato tramite un post Twitter di essere al lavoro su quello che, in comune accordo con DC Comics, è stato chiamato "Murphyverse". Tra le tante novità è stata rivelata l'esistenza di alcune nuove miniserie dedicate a Nightwing, Batgirl ed Harley Quinn.

Murphy ha presentato le nuove uscite scrivendo: "Ho delle GRANDI novità da condividere con voi. DC Comics ha dato il via libera per l'espansione dell'Universo di Batman: White Knight. Lavorerò personalmente sulla struttura di alcuni spin-off che saranno successivamente completati da un team di scrittori/artisti di grande talento. Questo progetto prenderà il nome di Murphyverse. Le prime miniserie saranno dedicate ad Harley, Nightwing e Batgirl".

La serie "White Knight" di Murphy comprende ad oggi tre opere differenti: la prima, pubblicata nel 2017, è intitolata Batman: White Knight, la seconda è la più recente Batman: Curse of the White Knight e la terza è il one-shot Batman: White Knight Presents Von Freeze. Il successo commerciale ha convinto la casa editrice americana a puntare su un mini Universo costruito dal talentuoso fumettista statunitense.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere queste nuove opere? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'ultimo numero di Batman di James Tynion IV, in cui è stata presentata la nuova villain Punchline.