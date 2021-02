DC Future State, un grande cambiamento attende Shazam

L'evento Future State ha portato grandissimi cambiamenti nell'universo DC Comics e ha stravolto alcuni degli eroi più amati dai lettori. Questa sorte tocca ora a Shazam, che nel primo volume della serie a lui dedicata viene separato per sempre dal suo alter-ego umano Billy Batson.

Il primo volume di Future State: Shazam! si apre con la Shazam Family che si reca a Iron Heights per combattere Giganta e un robot Manhunter, i quali stanno cercando di liberare Creeper dalla sua prigionia per poi consegnarlo a Black Adam. Ma quando Creeper viene assassinato, il fumetto prende una drammatica svolta.

Più avanti nel numero, Shazam fa visita a Johnny Thunder per dare a lui e al suo magico Thunderbolt un'ultima possibilità. Improvvisamente, però, il giorno dopo Shazam si sveglia nel suo letto completamente insanguinato. Come dedotto dai reduci della Justice League of America, dietro i due omicidi c'è proprio l'irriverente mago.

A quel punto, Neron sostiene che Shazam si debba dividere da Billy Batson, il suo alter-ego. Mentre il mago cerca di resistere, il giovane ragazzo si rassegna e accetta il suo destino. Da ora in poi, Shazam e Billy Batson sono due entità separate. Cosa ne pensate di questo clamoroso evento? E perché mai Shazam si sarebbe macchiato dei crimini di cui è accusato? Nel frattempo, anche due Titani sono stati protagonisti di uno stravolgente cambiamento in DC Future State: Teen Titans. Batman e Wonder Woman in versione Death Metal nella nuova linea Funko Pop di DC Comics.