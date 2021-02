DC Future State: Cappuccio Rosso è il protagonista della nuova serie ambientata a Gotham

L'universo DC Comics è nel pieno di una grande evento che sta sconvolgendo i canoni classici e sta introducendo numerosi nuovi personaggi. Ma Future State è appena al suo inizio e i lettori dovranno prepararsi all'arrivo di un nuovo fumetto interamente ambientato nella tetra e spaventosa Gotham City del futuro.

DC Comics ha da poco annunciato Future State: Gotham, una serie di prossima uscita che coinvolgerà l'intera Bat-Family e che utilizzerà un'estetica grintosa e dai tratti noir. Il fumetto comincerà con un arco narrativo di ben sei numeri in cui Jason Todd, alias Cappuccio Rosso, svolgerà il suo ruolo da cacciatore di taglie per conto della malvagia organizzazione del Magistrato.

Intitolato "Hunt the Next Batman", questo primo arco sarà co-scritto da Joshua Williamson e Dennis Culver e sarà illustrato da Giannis Milonoggiannis. La copertina del primo volume sarà realizzata da Yasmine Putri, mentre la copertina della Variant vanterà il tratto di James Stokoe.

Ecco la sinossi di Future State: Gotham. "Il disastro colpisce Gotham City e tutte le prove indicano che Tim Fox, il nuovo Batman, è il colpevole. Quando il Magistrato lo arruola per portargli Batman vivo o morto, Jason Todd sceglie la giustizia sopra la sua famiglia e i suoi alleati". Nel frattempo, in Future State: The Next Batman le due Batgirls stanno affrontando una missione potenzialmente letale. Un grande cambiamento attende Shazam in DC Future State.