Batman Future State: Cappuccio Rosso è un vile traditore?

Nell'universo di DC Future State Cappuccio Rosso si è scagliato contro gli ultimi vigilanti rimasti, dando loro la caccia assieme a Ravager. Ma l'ex Robin è affranto dai sensi di colpa per aver voltato le spalle a coloro i quali una volta gli erano accanto e nel quarto volume di Future State: Dark Detective sembra prendere un ulteriore svolta.

Nella Gotham City dominata dalle forze del Magistrato, Jason Todd si è trovato a dover fronteggiare la banda del Cappuccio Rosso. Ansioso di scoprire chi ha posto l'equipaggiamento per il controllo mentale del Cappellaio Matto negli elmetti dei membri della gang, Jason stava per ottenere informazioni vitali da un giovane ragazzo della banda. Ravager, però, ha ucciso brutalmente l'adolescente.

Indossando uno degli elmetti, Cappuccio Rosso arriva alla tana del Bianconiglio, il quale ha tradito il Cappellaio Matto vendendo l'attrezzatura al Magistrato e adattandola ai suoi malvagi scopi. Tuttavia, subito dopo il Bianconiglio ha tagliato qualsiasi ponte con la nuova autorità di Gotham, motivo per il quale ora i Peacekeepers cercano la sua morte.



Costretto a obbedire a qualsiasi ordine a causa dell'influenza dell'elmetto, che peraltro gli dona incredibili abilità fisiche, Jason Todd cerca di uccidere Ravager, che però riesce a rompere lo strumento liberandolo dal controllo del Bianconiglio.



È a quel punto che i droni del Magistrato irrompono sulla scena, uccidendo il Bianconiglio e attaccando Cappuccio Rosso, che però viene difeso dalla sua partner. Riuscendo a fuggire, Ravager si dirige sull'isola di Deathstroke, mentre Todd viene chiamato da un uomo misterioso in un vicolo oscuro.



Parlando nell'ombra con la misteriosa presenza, gli viene imposto di rimanere sotto copertura fino al termine del suo lavoro. Jason Todd non è dunque un traditore, ma un agente incaricato d'infiltrarsi nelle forze del magistrato per ottenere preziose informazioni. Per conto di chi sta agendo in realtà l'ex Robin?

