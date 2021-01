DC Future State: Dark Detective, Bruce Wayne è scampato alla morte?

Con l'avvento del nuovo Batman, impersonato da Tim Fox nella nuova serie evento DC Future State, il pubblico era ormai convinto che Bruce Wayne fosse scomparso. Ma nel secondo volume di Future State: Dark Detective viene rivelato che l'originale Uomo Pipistrello è sfuggito alla morte.

In Future State: Dark Detective #2 viene rivelato che Bruce Wayne è stato ucciso da un Peacekeeper, brutale forza dell'ordine che ha preso piede a Gotham City, circa due anni prima degli eventi della serie. Ma questo è quello che pensava il Magistrato; Bruce Wayne è vivo e vegeto ed è più deciso che mai ad affrontare il suo avversario.

Nelle pagine del volume i lettori vengono portati alla scoperta di come abbia fatto Bruce a scampare alla morte. Peackeeper-01, leader della nuova forza di polizia, in qualche modo conosceva la vera identità di Batman e gli sparò ripetutamente al petto, ferendolo mortalmente. Cercando di fuggire, Bruce si gettò in un fiume, dove trovò miracolosamente l'opportunità di sopravvivere.

Nel torrente era presente il corpo di un uomo dall'identità sconosciuta incredibilmente somigliante a Bruce Wayne. Sfruttando questa occasione, Batman fece esplodere una granata elettrica in acqua, approfittando della confusione per allontanarsi e trascinarsi fuori dall'acqua. Grazie al suo genio, Bruce riuscì dunque a scampare da Peacekeeper-01, il quale erroneamente scambiò l'uomo nel fiume per Batman, e a curare l'emorragia causata dai proiettili.



Nei prossimi volumi della serie evento targata DC Comics vedremo come Bruce intenderà muoversi contro il Magistrato e il suo pericoloso scagnozzo Peacekeeper-01, e come affronterà Tim Fox, il nuovo Batman. In Batman: Black and White ha debuttato il White Bat, nuova e temibile versione alternativa di Bruce Wayne. Scopriamo il nuovo partner dell'Uomo Pipisterello in Future State: The Next Batman.