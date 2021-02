DC Future State ha portato una delle eroine più amate a incontrare il suo destino

Alcune delle serie legate all'evento Future State stanno giungendo al culmine, lasciando innegabilmente il loro timbro sul multiverso creato da DC Comics. Il secondo e ultimo volume di Future State: Kara Zor-El: Superwoman, porta i lettori ad affrontare un drammatico avvenimento.

Il fumetto si apre con Lynari, un essere alieno magico divenuto amico di Kara Zor-El nella sua colonia sulla Luna, impegnato a scappare dalle grinfie di sua zia Kimara, tramutatasi in una bestia dotata di numerose teste. In un'ardente battaglia, Kara cerca di difendere Lynari, che nel frattempo riesce a mettersi in salvo assorbendo i poteri della sua amica e utilizzandoli contro la zia, riuscendo così a distruggere il prezioso Gioiello Stellare per cui stavano combattendo.

Future State: Kara Zor-El: Superwoman #2 continua mostrando ai lettori cosa accade alla luna in seguito allo scontro. Dopo aver ricostruito le strutture della colonia, passarono anni, secoli e millenni, e Kara infine morì, sepolta al fianco del suo amico a quattro zampe Krypto. Ma la sua fortezza desolata divenne un luogo vitale e rigoglioso per le generazioni a venire, le quali non potranno mai scordare le sue gesta.

