DC Future State: rivolte e riferimenti a Hunger Games nel primo volume di Catwoman

È una Gotham distopica, e sotto il comando dell'autoritaria Magistrate quella che apre il primo volume di Future State: Catwoman. La prima scena mostra molte persone riunite alla stazione di Alleytwon, dove numerosi giovani saliranno presto su un treno diretto al Riformatorio Whiteport, non prima di una piccola rivolta popolare.

Un uomo nella confusione generale, comincia infatti ad accusare i potenti di essere dei fascisti. Nonostante il soggetto in questione venga immediatamente allontanato e massacrato dalle forze dell'ordine, la scintilla scaturita dalle sue parole ha portato molti altri a volersi opporre a quel sistema così sbagliato, che sta portando Gotham City alla decadenza.

In una scena che ricorda del tutto la serie di romanzi creata da Suzane Collins, Hunger Games, una ragazza solleva tre dita al cielo, che dalla prospettiva usata dal disegnatore sembrano formare il profilo di un gatto, imitata poi dalla folla, come potete vedere nella tavola riportata in fondo alla pagina. Tutti insieme, gli abitanti di Gotham pronunciano le seguenti parole: "Qui, molti hanno vissuto e perso. Nelle fredde notti e duranti i lunghi giorni. Non seguiamo nessuno ma ci saremo sempre per noi. Ci saranno sempre dei vagabondi."

Vengono tutti tempestivamente fermati dagli agenti presenti sul luogo, che devono strettamente eseguire gli ordini di Magistrate. Un ulteriore riferimento alla scena del primo film di Hunger Games, in cui dopo il funerale fatto da Katniss per Rue inizia una rivolta degli abitanti nel Distretto 11. La giovane ragazza che aveva fatto il gesto inizialmente, ovvero la nuova Catwoman, sale sul treno nelle pagine finali, dove scopriamo che si trova anche Talia al Ghul, partita per salvare Bruce.

Ricordiamo che in Future State Kara Zor-El ha perso un importante amico, e vi lasciamo allo sconvolgente cambiamento di due Titani.