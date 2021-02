DC Future State: Shazam è diventato un brutale assassino?

L'evento Future State targato DC Comics sta sorprendendo i fan a ogni nuova uscita, ma le pagine della serie dedicata a Shazam! hanno letteralmente sconvolto il personaggio, che si è trasformato nell'antieroe per eccellenza. Scopriamo cosa gli è successo!

Il secondo volume di Future State: Shazam!, miniserie in due numeri di Tim Sheridan, porta conseguenze oscure e affascinanti in tutto l'universo DC Comics. Dopo essere stato costretto a dividersi dal suo alter-ego Billy Batson, l'eroe è stato accusato di plurimo omicidio.

Imprigionato dalla Justice League of America per aver assassinato Johnny Thunder, The Creeper e altri, Shazam! pare essere impazzito in seguito a un patto con Neron, il quale ha chiesto al giovane Billy Batson di restare all'Inferno come suo guardiano.



Attingendo alla psiche di Shazam!, Spectre è riuscito a scoprire la verità su quanto gli è realmente accaduto. Tuttavia, prima di poter annunciare la verità ai suoi compagni della JLA, Shazam! lo pugnala all'addome, uccidendolo con un frammento della Lancia del Destino.



Shazam! si è trasformato ufficialmente in un pericoloso assassino, riusciranno gli altri eroi a riportarlo alla normalità? In attesa di risposte, ecco il grande cambiamento di Shazam in DC Future State. Ecco le incredibili abilità di Harley Quinn in DC Future State.