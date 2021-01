DC Future State: lo stravolgente cambiamento di due Titani

La serie evento DC Future State non smette di stupire i lettori, in particolare gli appassionati dei Teen Titans. Nelle pagine del primo volume della serie a loro dedicata, infatti, i fan hanno potuto osservare lo stravolgente cambiamento subito da due giovani eroi.

Future State: Teen Titans # 1 ha visto uno dei Titani prendere il posto di Deathstroke, oltre che aggiornare i lettori sulla situazione di numerosi eroi, alcuni dei quali ormai caduti. Ma a lasciare a bocca aperta i fan è stata la folle trasformazione subita da due giovani titani.

Il primo volume della serie si apre introducendoci a un mondo ormai devastato. Sebbene non sia chiaro cosa sia accaduto esattamente, Titans Island e New York City sono in rovina e molti eroi sono deceduti.

Oltre che affrontare la morte di diversi compagni, i Teen Titans hanno dovuto fare i conti con un insolito evento: Cyborg e Beast Boy sono diventati, per qualche strana ragione, un unico essere in grado di combinare i poteri e la personalità dei due.

Il fumetto non ha fornito alcuna spiegazione su come sia "nato" Cybeast, ma si presume che questo evento sia strettamente collegato alla catastrofe che ha portato i Titani e il mondo in rovina. Vi piace il design di questo nuovo bizzarro eroe? Robin sarà il protagonista di una nuova serie di Batman.