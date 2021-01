DC Future State: uno dei Teen Titans ha assunto il ruolo di Deathstroke?

Come previsto, l'evento DC Future State sta portando una vera e propria rivoluzione nell'universo narrativo della casa statunitense. Tra numerosi eventi clamorosi, un membro dei Teen Titans pare aver assunto il ruolo di Deathstroke.

Future State: Teen Titans #1 permette ai lettori di conoscere come i giovani eroi DC stiano reagendo al futuro narrato nell'evento e come la composizione del team sia drasticamente cambiata. Mentre Dick Grayson, alias Nightwing, e Red Arrow si recano sull'isola distrutta dei Teen Titans per cercare qualcosa tra le rovine, il duo deve confrontarsi con le lapidi dei compagni caduti.

Inoltre, viene rivelato che tra Dick e Starfire c'è una profonda tensione causata da un divario di opinioni su come debba essere gestita la situazione. Sebbene non sia ancora chiaro cosa abbia portato alla distruzione del mondo e dei Teen Titans, quello che appare lampante è che Dick si senta responsabile di ciò.

Mentre il resto del giovani titani si reca in soccorso di Shazam, intento ad affrontare una grave minaccia, Nightwing si incammina verso una cella, rilasciando il misterioso prigioniero. A quel punto, l'ex partner di Batman prende una svolta cupa indossando la maschera di Deathstroke.

Secondo l'autore Tim Sheridan, questo è uno dei cambiamenti più importanti per il personaggio. "Ha trovato un'affinità con Slade e ha essenzialmente scambiato Batman con Deathstroke. La mia immagine di Nightwing è di qualcuno che ha passato di tutto, ma riesce a fare il suo lavoro senza essere influenzato dall'oscurità. Allora ho pensato, vediamo cosa succede quando viene colpito dall'oscurità. Quello che vediamo è il danno causato dall'influenza di Deathstroke". Cosa ne pensate di questo importante cambiamento? Batman ha ottenuto due nuovi costumi nella serie Future State. I nuovi membri della Legione del Destino sono pronti a colpire la Justice League in Future State.