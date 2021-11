DC, Marvel e Disney tra i fumetti gratuiti di Panini Comics per il Free Comic Book Day

Il prossimo 2 Dicembre 2021 avrà inizio il Free Comic Book Day Italia, un'iniziativa delle case editrici italiane che ha l'obiettivo di celebrare il mondo del fumetto distribuendo gratuitamente diversi albi. Dopo avervi già parlato del Free Comic Book Day 2021 di Star Comics, andiamo ora a scoprire gli albi gratuiti di Panini Comics.

Sul fronte DC Comics, Panini propone Batman - Fear State, albo che conterrà due storie che fanno da preludio all'evento Fear State. La prima, dedicata a Batman, è realizzata da James Tynion IV e Jorge Jiménez. La seconda, con protagonista Jace Fox, è a cura di John Ridley e Travel Foreman.



Cronache degli Antichi Regni è la storia scelta per quanto riguarda il fronte Disney. Si tratta di una storia che vedrà Topolino, Paperino e i loro amici alle prese con un'avventura a tema fantasy.



Sul fronte Marvel, Panini Comics distribuirà ben due albi: Avengers/Hulk e Spider-Man/Venom. Entrambi gli albi conterranno due storie: nel primo, Jason Aaron e Iban Cobello racconteranno una storia dedicata ai Vendicatori, mentre Donny Cates e Ryan Ottley saranno alle prese con Hulk; nel secondo, Venom sarà protagonista di una storia realizzata da Al Ewing, Ram V e Bryan Hitch, mentre la seconda storia sarà dedicata alla nuova run di Spider-Man: Beyond.



Infine, Panini distribuirà anche Shangri-La Frontier, fumetto con forti ispirazioni videoludiche a tema MMORPG e JRPG, e BRZKR, fumetto d'azione il cui protagonista avrà il volto di Keanu Reeves, attore che presto rivedremo al cinema nel suo ruolo più iconico, Neo. A proposito, ecco tutto ciò che sappiamo di Matrix 4 Resurrezione.



Nonostante il nome, il Free Comic Book Day Italia durerà per tutto il mese di Dicembre. Gli albi gratuiti saranno disponibili nelle fumetterie aderenti all'iniziativa fino ad esaurimento scorte.