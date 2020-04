DC Panini Italia lancia una nuova collana editoriale: DC Connect

Attraverso un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, la DC Panini Italia ha annunciato una nuova collana editoriale nota come DC Connect. La collana si compone di cinque volumi brossurati incentrati su Batman, Flash, la Justice League e Lanterna Verde, e riproporrà dei racconti inediti, temporalmente antecedenti ai numero uno dell'editore.

Si tratta di un'iniziativa editoriale volta a offrire una soluzione di continuità con il precedente editore, andando a riempire quel vuoto di storie che intercorre tra le due gestioni.

Di seguito potete dare un'occhiata al comunicato ufficiale:

"Ce li avete chiesti, e noi ve li abbiamo realizzati! Si chiamano DC Connect e sono i volumi di preludio all’inizio della nuova era DC targata Panini in Italia. Come sapete, il lancio DC, attualmente in giugno, era inizialmente previsto per il 2 aprile 2020, con 10 albi da edicola che partivano da un punto di inizio ideale concordato con il licenziante. Nonostante il posticipo del lancio la maggior parte dei numeri 1 era già stata stampata, e non era possibile modificare i contenuti per raccogliere le storie rimaste inedite in Italia".

Inoltre, I numeri uno di Aquaman, Harley Quinn, Wonder Woman, Action Comics e Detective Comics riprenderanno esattamente da dove si erano interrotti. L'uscita dei DC Connect è prevista in concomitanza con gli albi di debutto, consentendo ai lettori di continuare con la lettura delle proprie serie senza incappare in alcun vuoto narrativo.

Ulteriori dettagli sulla collana verranno comunicati nel prossimo catalogo, disponibile in digitale a partire dal 14 Aprile.

