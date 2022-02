DC promuove l'arrivo del Batman nero a New York con dei veri cartelloni pubblicitari

Siamo abituati a vedere supereroi comparire sui cartelloni pubblicitari in occasione dell'uscita di nuovi film, ma vederli comparire anche per l'uscita di un nuovo fumetto è decisamente più raro: è però quanto sta accadendo in quel di New York, che nelle ultime ore si è riempita di manifesti che promuovono l'uscita di I Am Batman #6.

Con I Am Batman #5, Jace Fox ha abbracciato la sua identità di Batman nero, trasferendosi, nell'epilogo della storia, a New York. A partire da I Am Batman #6, quindi, ci sarà un Cavaliere Oscuro a protezione della Grande Mela, e DC Comics ha deciso di pubblicizzare l'evento tappezzando la città di cartelloni pubblicitari.



"Appena in tempo per il Black History Month, questi manifesti non vogliono celebrare solamente il primo Batman nero di DC, ma anche il ritorno di Batman a New York in una serie regolare", annuncia DC. "I Am Batman segna il ritorno in pianta stabile di Batman nella Grande Mela per la prima volta dal 1941".



Nella gallery in fondo all'articolo, oltre al manifesto, condividiamo anche diversi scatti realizzati dai fan di Batman che hanno individuato questi cartelloni pubblicitari in giro per New York.



I Am Batman #6 verrà pubblicato negli Stati Uniti l'8 Febbraio 2022. Inoltre, tutti i numeri di I Am Batman, sesto compreso, verranno pubblicati anche su DC Universe Infinite, il servizio digitale in abbonamento della casa editrice. Questa è solo l'ultima delle numerose iniziative di DC Comics per celebrare il Black History Month quest'anno.