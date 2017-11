DC Rebirth: a febbraio 2018 addio a Blue Beetle e debutta Justice League China

A febbraio 2018 lasaluterà la serie di, che si concluderà con il numero 18, e accoglierà un crossover tutto cinese, composto dallain seguito alle avventure di

Dopo la cancellazione di Superwoman, DC Rebirth porrà fine a un'altra serie, ovvero Blue Beetle: nell'ultimo numero, il diciottesimo, che debutterà negli USA il prossimo 28 febbraio, assisteremo all'ultima storia della testata scritta da Chris Sebela e disegnata da Scott Kolins.

Il 14 febbraio, invece, sarà la volta di Justice League of China: il prosieguo delle avventure di Kenan Kong prosegue nella serie crossover con le altre controparti cinesi degli eroi della DC che conosciamo bene: la serie, quindi, cambierà nome da New Super-Man a New Super-Man and The Justice League of China. La storia sarà scritta da Gene Luen Yang, mentre alle matite ci saranno Brent Peeples e Richard Friend.

Ecco la sinossi di New Super-Man and The Justice League of China:

"Seas of Change" parte uno! È l'alba di una nuova era per la Justice League of China! Il nuovo Super-Man della Cina e la sua squadra sono usciti allo scoperto, e neanche il neonato corpo delle Lanterne riuscirà a competere con questa forza da non sottovalutare. Ma la comunità dei supereroi della Cina si riorganizza e i guai iniziano a presentarsi in Nord Corea... e dalle profondità emerge un nuovo metaumano che cambierà tutto."

Per una serie che "muore" (Blue Beetle), un'altra invece si prepara a ingranare la marcia (Justice League of China con Super-Man): qual è la vostra serie DC Rebirth preferita?