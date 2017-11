DC Rinascita: Jason, fratello di Diana, nella preview di Wonder Woman #35

Uscirà domani nelle fumetterie americane, atteso alboche racconterà la storia di, fratello gemello perduto dell'amatissima supereroina.

Ed è grazie a Newsarama che possiamo mostrarvi quest'oggi una preview del volume che mostra proprio Jason in azione ancora da bambino, nel passato, in un periodo di tempo non meglio specificato.

A narrare la storia all'ancora piccolo Jason sarà Glaucus, padre adottivo e membro dell'equipaggio della leggendaria nave Argo dell'originale Giasone.



Wonder Woman #35 , dal titolo "Times Past", è stato scritto da James Robinson e disegnato da Emanuela Lupacchino e Ray McCarthy. La cover che trovate in basso è di Brian Hitch, mentre la variant è stata disegnata da Jenny Firson.