DCeased, in arrivo il capitolo finale della trilogia zombie DC Comics

DCeased sta per giungere a conclusione. Nel corso del 2022 verrà infatti pubblicato il terzo ed ultimo capitolo della saga zombie di DC Comics. Ad annunciarlo, con un post su Twitter, è stato lo sceneggiatore Tom Taylor, che ha mostrato anche il logo in cui il titolo è reso graficamente come "DCEAS3D".

Nella miniserie originale DCeased, pubblicata da Taylor nel 2019 e composta da sei numeri, l'Universo DC veniva colpito da una versione corrotta dell'Equazione Anti-Vita che andava ad infettare gli abitanti e i supereroi della Terra trasformandoli in zombie. La serie ha poi ricevuto un sequel nel 2021, intitolato DCeased: Dead Planet, e tre spin-off: A Good Day to Die, Unkillables e Hope at World's End.



Il logo-titolo condiviso su Twitter da Taylor presenta anche un sottotitolo: "Every story has an end...", "Ogni storia ha una fine...". Inoltre, lo sceneggiatore ha accompagnato il tweet con la didascalia: “This is not just survival. This is more”, "Non si tratta solo di sopravvivere. C'è dell'altro".



Ovviamente l'intera saga di DCeased è ambientata in un universo alternativo, separato dalla continuity classica che presto verrà aggiornata con il prossimo evento crossover Dark Crisis. Si tratta in ogni caso di una storyline molto popolare tra i lettori, tanto da aver spinto Funko Pop a realizzare il DCeased Collector Box contenente figure e merchandise ispirati all'opera di Taylor.



Al momento non sono noti i dettagli circa DCeased 3, sebbene è ipotizzabile un ritorno ai disegni di Trevor Hairsine, già illustratore di DCeased e DCeased: Dead Planet.