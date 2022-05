DCeased, DC Comics annuncia il capitolo finale della saga con un trailer

La popolare saga a tema zombie di DC Comics si appresta a giungere a conclusione: è infatti in arrivo DCeased War of the Undead Gods, serie limitata in otto numeri che rappresenterà il capitolo finale dell'epopea realizzata dallo sceneggiatore Tom Taylor e dall'artista Trevor Hairsine.

Già qualche settimana fa Taylor aveva anticipato l'arrivo del capitolo finale di DCeased, ma i dettagli sono stati rivelati solo ieri, con la pubblicazione di un trailer da parte di DC Comics che riportiamo in apertura di articolo.



In DCeased: War of the Undead Gods quella che era cominciata come una minaccia su scala globale assumerà proporzioni galattiche: con il diffondersi dell'Equazione Anti-Vita in tutto il cosmo, l'universo DC dovrà fare affidamento sul più potente eroe sopravvissuto alla prima serie di DCeased.



L'uscita di DCeased: War of the Undead Gods #1, prevista per il 9 Agosto 2022 negli Stati Uniti, sarà accompagnata da numerose Variant Cover a cura di Dan Mora, Francesco Mattina e Sun Khamunaki. La cover principale del numero, invece, è stata realizzata da Trevor Hairsine.



Di seguito, assieme alle varie cover annunciate, riportiamo anche alcune pagine di preview del primo numero. Prima del finale di DCeased, in ogni caso, DC Comics darà inizio alle pubblicazioni del suo prossimo grande evento crossover Dark Crisis.