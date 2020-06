DCeased: Dead Planet, disponibili le prime tavole e la sinossi ufficiale

L'universo narrativo di DCeased vedrà una nuova storia a cura di Tom Taylor, Trevor Hairshine, Stefano Gaudiano e Gigi Baldissini. Si intitolerà DCeased: Dead Planet, e sarà un sequel vero e proprio della precedente avventura.

La DC Comics ha fornito in anteprima diverse tavole e la sinossi del primo numero, che vi riportiamo di seguito:

"Esiste la vita dopo l'anti-vita? Dopo che un'equazione anti-vita aveva trasformato miliardi di persone in mostri - compresi i più grandi eroi della Terra - il nostro pianeta era già bello che morto. Anni dopo, una richiesta di soccorso riporta Damian Wayne, Jon Kent e Cassie Sandsmark - Batman, Superman e Wonder Woman di Terra 2 - su un pianeta defunto ... ma cosa troverà questa nuova Justice League ad aspettarli? Se la vita esiste ancora sulla Terra, chi - o cosa - sta aspettando questi eroi? Il team creativo originale di Tom Taylor e Trevor Hairsine si riunisce per il sequel della serie blockbuster 2019, DCeased!"

Dalla descrizione ufficiale si evince che una chiamata di soccorso è ciò che riporta i nostri eroi sulla Terra. In seguito agli eventi della serie originale, Damian Wayne ha assunto l'identità di Batman, Jon Kent è diventato Superman e Cassie Sandsmark la nuova Wonder Woman. Dalla copertina, inoltre, pare che faranno copia con John Costantine e Swamp Thing.

