La dea dell'amore secondo by0ru: il cosplay di Afrodite da Record of Ragnarok

Record of Ragnarok ha portato la guerra tra dei e uomini su Netflix, non però senza qualche polemica a causa di un comparto tecnico non all'altezza di un progetto tanto ambizioso quanto dedito all'azione. Eppure, la serie animata è comunque divenuta virale in rete grazie all'eccentrico design della dea dell'amore.

In rete è ormai facile imbattersi in cosplay di Afrodite, colei che indirettamente ha reso grande l'anime di Record of Ragnarok. Ad ogni modo, non sappiamo se Netflix rinnoverà la serie per ulteriori stagioni, visto un adattamento non proprio eccelso, tuttavia la trasposizione ha riscosso abbastanza popolarità da guadagnarsi almeno un sequel nel prossimo futuro.

A tal proposito, recentemente la cosplayer by0ru, un artista che vanta 93 mila follower solo su Instagram, ha realizzato un set dedicato proprio ad Afrodite. Il suo straordinario cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha fatto impazzire il web con migliaia di "mi piace" ed altrettanti commenti, merito soprattutto di una resa realistica del personaggio.

Prima di saluatrvi, avete già dato un'occhiata a questo cosplay a basso costo di Afrodite? Diteci cosa ne pensate di questa interpretazione a cura di by0ru, come di consueto, con un commento nell'apposito box riservato in fondo alla pagina.