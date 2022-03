Dead Dead Demon's Dededededestruction sarà un anime secondo un leak, è il primo di Asano

Inio Asano è un autore che ha fatto parlare molto di sé negli ultimi anni. Dopo l'esordio con l'agrodolce Solanin, si è fatto un nome con il tragico Buonanotte Punpun, proseguendo poi la sua carriera con altri titoli, tra cui il recentissimo Dead Dead Demon's Dededededestruction, un manga ormai vicinissimo alla conclusione.

Già da tempo era noto che Dead Dead Demon's Dededededestruction si stava per concludere, con l'autore e la casa editrice che avevano ufficializzato l'ultimo arco narrativo della storia e l'avvicinarsi dell'ultimo capitolo, programmato per fine marzo. Contemporaneamente però circolavano anche alcune voci su un anime di Dead Dead Demon's Dededededestruction che sarebbe stato rivelato soltanto a manga ormai terminato.

Il leaker Spanku rincara la dose e in queste ore conferma al pubblico che Dead Dead Demon's Dededededestruction diventerà un anime. Per ora ovviamente non ci sono ancora annunci ufficiali e il leaker non ha detto altro, non rivelando né lo studio d'animazione né il momento in cui verrà rivelato al pubblico, o altri dettagli succosi. Non resta quindi che attendere qualche altro giorno e vedere se la casa editrice ha intenzione di fare un annuncio ufficiale in concomitanza con la pubblicazione dell'ultima storia di Inio Asano.

Tra l'altro, questo sarebbe il primo manga di Asano a diventare un anime, anche se il mangaka ha in passato collaborato con altri progetti come character designer.