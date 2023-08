Dead Dead Demon's Dededededestruction verrà diviso in due lungometraggi cinematografici

Il sito web ufficiale dell'adattamento anime del manga Dead Dead Demon's Dededede Destruction di Inio Asano ha annunciato giovedì che l'adattamento sarà un progetto cinematografico in due parti. I film usciranno nella primavera del 2024. Il sito web ha anche rivelato un teaser visivo.

GAGA Communications ha annunciato l'anime a marzo 2022. Production +h. sta producendo l'opera e sarà il primo adattamento anime completo di qualsiasi opera di Asano.

Tomoyuki Kurokawa ( Psychic Detective Yakumo , Break of Dawn , Dragonar Academy ) dirigerà i film, mentre Reiko Yoshida ( A Silent Voice , Violet Evergarden , Tamako Market ) scriverà e supervisionerà le sceneggiature della serie. Nobutake Ito ( The Tatami Galaxy , Kaiba , Kemonozume ) è il disegnatore dei personaggi e direttore capo dell'animazione, Mika Nishimura (assistente direttore artistico di Dorohedoro ) è il direttore artistico, e Taro Umebayashi ( Space Dandyentrambe le stagioni, Yuri!!! on Ice ) sta componendo la musica.

Il manga ruota attorno alla strana vita quotidiana della normalissima liceale Kadode Koyama, della sua amica Ouran Nakagawa e di altri in un mondo in cui una gigantesca nave madre è apparsa su Tokyo.

Asano ha lanciato la serie sulla rivista Weekly Big Comic Spirits di Shogakukan nell'aprile 2014. Asano ha interrotto spesso il manga a partire da luglio 2014. Il manga è terminato a febbraio 2022 e il dodicesimo e ultimo volume del manga è stato spedito a marzo 2022.

La serie ha vinto il premio Best General Manga al 66° Shogakukan Manga Awards nel gennaio 2021 ed è stata premiata nella categoria manga del 25° Japan Media Arts Festival Awards nel 2022.