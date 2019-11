Dead Man Logan: si conclude la serie Marvel Comics, ecco il destino del protagonista

È stato un viaggio lungo circa un anno, ma alla fine Old Man Logan sta per concludere la sua storia. Il numero 12 di Dead Man Logan chiuderà il viaggio dell'ormai vecchio Wolverine, dopo che questo ha incontrato sul suo percorso tanti personaggi che hanno anche dato vita a sorprese come Thor.

Nello scorso numero, Sabretooth e alcuni dei suoi seguaci hanno messo all'angolo Logan, Hulk e la nuova Thor. L'eroe protagonista deve dare fondo a tutte le sue capacità ed ergersi come baluardo per la generazione futura di eroi in uno scontro mortale con la sua nemesi. Ma vediamo cos'ha in serbo il numero 12 di Dead Man Logan.

Logan ha deciso di iniettarsi l'ultima fiala di Regenix per quest'ultima battaglia con Sabretooth. Quest'ultimo deride il vecchio, ormai diventato lento rispetto al suo apice, ma Wolverine ha ancora delle armi per rendere dura la vita ai suoi nemici. Mentre viene colpito, Logan dà fondo a tutte le sue energie e sferra un colpo mortale a Sabretooth dopo un asfissiante combattimento corpo a corpo.

Gli altri eroi si sono riusciti a occupare di Mr. Sinister e degli scagnozzi nella zona e si preparano a portare Logan al suo obiettivo: le tombe dei suoi cari. Il vecchio eroe della Marvel capisce ormai di non avere più possibilità di sopravvivere, ma tiene duro per arrivare sul luogo dove trova le tombe. Ringrazia i suoi compagni di viaggio prima di cadere a terra per l'ultima volta. Adesso, gli Avengers of Wastelands dovranno andare avanti senza di lui.