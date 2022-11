Dead Mount Death Play, iniziati i lavori sull'adattamento anime secondo un leak

Ogni anno, nuovissime opere si affacciano sulle riviste giapponesi come Weekly Shonen Jump, Bessatsu Shonen Magazine o Big Comic Spirits. Ognuna di queste storie, se riesce a conquistare una buona fetta di pubblico, ottiene il diritto alla serializzazione, e questo è ciò che è successo con Dead Mount Death Play.

Se non ne aveste ancora sentito parlare, Dead Mount Death Play è un manga isekai che vede protagonista Corpse God, un negromante braccato dalla chiesa. Egli un giorno esaurisce le sue energie in battaglia, ma prima di morire riesce a lanciare un ultimo incantesimo di resurrezione: ciò lo farà risvegliare nel corpo di Polka Shinoyama, ragazzino del mondo moderno.

L'opera, scritta da Ryohgo Narita e illustrata da Shinta Fujimoto ha riscosso un buon successo in Giappone, tanto da arrivare alla pubblicazione del nono volume. Secondo un leak riportato dal profilo Twitter di @AniNewsAndFacts, sarebbe in produzione l'anime di Dead Mount Death Play, anche se non ha specificato né lo studio di produzione né l'anno di uscita dell'adattamento.

Ovviamente stiamo parlando solo di un leak, quindi la notizia potrebbe essere confermata come smentita in futuro. Ad ogni modo, Dead Mount Death Play è ancora inedito in Italia, ma visto il successo riscosso in patria chissà che nei prossimi mesi non possa arrivare anche nel Bel Paese.

