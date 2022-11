Dead Mount Death Play: oscuro teaser trailer conferma l'anime

Narita, già conosciutissimo per Durarara!!, e Fujimoto hanno iniziato a pubblicare Dead Mount Death Play con Square Enix nell’ottobre 2017. Mentre il seinen è ancora in pubblicazione, le avventure di Polka Shinoyama riceveranno la trasposizione anime.

L'annuncio del 15 novembre è ancompagnato dal teaser trailer di King Amusement Creative, visibile in alto alla notizia, oltre che dalla locandina, visibile in calce. Il video promozionale presenta i personaggi principali sotto una velatura cupa, gotica, matura ed epica. N on mancano poi tanta azione e frame ecchi.

Nei titoli di coda il cast di doppiatori: Yuki Sakakihara sarà Polka Shinoyama, Inori Minasi come Misaki Sakimiya e Yuma Uchida come Takumi Kuruya. Manabu Ono (Saki, Sakura Wars the Animation) è il regista e co-sceneggiatore di Dead Mount Death Play con gli altrettanto validi Yukie Sugiwara (Overlord, The Vampire Dies in No Time) e Yoriko Tomita (My Dress-Up Darling). Ono ha anche lavorato a parte delle avventure anime di Kirito. Il titolo è approfondito nella nostra recensione di Sword Art Online Alicization.

Il nuovo anime dello studio di animazione GEEK TOYS debutterà ad aprile 2023. Sarà all'altezza delle aspettative? Lo studio di Nakano è conosciuto per l'anime di Punderer su Netflix. Violento ma comunque più leggero rispetto a Dead Mount Death Play.