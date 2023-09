Dead Mount Death Play, la seconda parte debutterà presto: ecco il teaser!

Il sito web ufficiale dell'adattamento anime televisivo tratto dal manga Dead Mount Death Play di Ryohgo Narita e Shinta Fujimoto ha rivelato lunedì la key visual e il video promozionale teaser del secondo corso (quarto d'anno) dell'anime, che ha rivelato la sua première il 9 ottobre.

Il sito web ha anche annunciato che Yoshihiro Satsuma sostituirà Manabu Ono come regista per il secondo corso dell'anime. Tuttavia, non sono stati resi noti al momento i motivi di questo cambio di regia.

La seconda metà dello spettacolo sarà presentata in anteprima il 9 ottobre sui canali Tokyo MX e BS 11 alle 24:00 JST, ossia alle ore 17:00 per noi in Italia. La prima metà dell'anime è stata presentata in anteprima il 10 aprile e Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming mentre andava in onda.

Satsuma ora dirige l'anime presso GEEK TOYS. Ono (Sword Art Online: Alicization, Saki, Sakura Wars the Animation) sta ora supervisionando la sceneggiatura della serie e la regia mentre Hisashi Abe (Chobits, Gunslinger Girl, Psycho-Pass: Sinners of the System) disegnerà i personaggi. Ono, Yukie Sugawara (Overlord, The Vampire Dies in No Time) e Yoriko Tomita (My Dress-Up Darling, As Miss Beelzebub likes it) stanno scrivendo la sceneggiatura, mentre Takayuki Yamaguchiè il direttore del suono. HALF H·P STUDIO è accreditato per la produzione del suono mentre FMF (Yūki Nara, eba, Kana Utatane) comporrà la musica.

Inori Minase, che dà la voce a Misaki Sakimiya nella serie, eseguirà la nuova sigla di apertura dell'anime "Scrap Art", e Yūma Uchida, che dà la voce a Takumi Kuruya, eseguirà la nuova sigla di chiusura "Hope". Una scelta davvero particolare!

Un potente necromante conosciuto come il Dio Cadavere muore durante una battaglia leggendaria, per poi rinascere come Polka Shinoyama, un ragazzino della moderna Tokyo. Nel tentativo di adattarsi al suo nuovo corpo fisico, viene preso di mira da vari gruppi che si occupano di soprannaturale. Tra loro c'è Misaki Sakimiya, una liceale che vede gli spiriti ed è assetata del suo sangue fin dal momento in cui si incontrano.

Nel tentativo di dare un senso a questa situazione in cui sconosciuti lo vogliono morto, Polka alla fine incontra Takumi Kuruya, un appaltatore esperto in sorveglianza e hacking, e Lisa Kuraki, un boss del crimine che opera a Shinjuku. Insieme a questi e ad altri alleati inaspettati, Polka affronta il pericolo per rivelare la verità sulla sua reincarnazione e il destino che attende il mondo in cui vive ora.