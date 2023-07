Dead Rock: Hiro Mashima pubblica un poster in vista della nuova serie!

Da Rave Master a Fairy Tale, dopo tanto tempo Hiro Mashima tornerà con una nuova opera, che debutterà con il nome di Dead Rock. Per festeggiare la prossima uscita, l'autore ha regalato ai fan un poster in anteprima della nuova serie manga.

Hiro Mashima si è tenuto occupato ultimamente con la supervisione di alcuni dei titoli manga più popolari, ma adesso è pronto per tornare con una nuova opera. Non abbiamo molte notizie circa la storia di Dead Rock, ma certamente non tarderanno ad arrivare.

L'autore, dopo aver pubblicato il poster sul proprio profilo Twitter @hiro_mashima), scrive così:

"Una nuova serie è iniziata sulla rivista mensile Kodansha. Mi piace molto, ho sempre voluto fare una storia scolastica. Spero che vi piaccia!".

L'inconfondibile stile di Mashima si riscontra anche in Dead Rock e il poster presenta colori sgargianti e numerosi dettagli per quanto riguarda i personaggi. Il nuovo manga segue un gruppo di studenti che entrerà nella scuola Dead Rock, una rinomata Accademia dei Demoni. La scuola promette di formare i più grandi guerrieri del mondo dei demoni, quindi la competizione tra gli studenti è feroce.

Non è stata ancora resa nota la durata dell'opera, ma l'autore ci tiene a far sapere ai fan che non sarà molto lunga. Anzi, molto probabilmente sarà più breve di tutte le sue opere mai create finora. Tuttavia, questo non significa che non ci sarà una possibilità che la serie, qualora riscontrasse un buon successo, possa continuare più del previsto.

Qui è possibile dare uno sguardo a due personaggi di Dead Rock.



Cosa vi aspettate dalla nuova serie del maestro Mashima? La stagione estiva è piena di serie in programmazione: ecco, per esempio, la lista degli anime di Crunchyroll per l'estate 2023.