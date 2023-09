Dead Rock: Hiro Mashima pubblica il primo volume del manga! Ecco un primo sguardo

Hiro Mashima non si riposa mai. Il creatore di manga è nel gioco ormai da anni e ha pubblicato un successo dopo l'altro. Da Rave Master a Edens Zero, Mashima ha i lettori a portata di mano , e non ha ancora finito. Dopotutto, il creatore ha pubblicato un nuovo manga in questi giorni e Dead Rock ora può essere letto anche in inglese.

L'aggiornamento arriva direttamente dal team di Kodansha Comics. A quanto pare, Dead Rock viene ora pubblicato in simulpubblicazione negli Stati Uniti. Il regalo arriva per gentile concessione di KMANGA poiché la nuova libreria digitale di Kodansha ha aggiunto la storia di Mashima per i lettori in inglese.

Come puoi immaginare, i fan di Mashima sono ansiosi di leggere Dead Rock. Lo shonen fantasy potrebbe essere una serie limitata nel suo piccolo, ma il suo stile soprannaturale ha suscitato l'interesse dei lettori.

Dopotutto, Dead Rock racconta la storia di un giovane demone che desidera unirsi a un'accademia diabolica d'élite dal nome omonimo dell'opera. Il suo sogno di diventare il demone più forte del paese inizia a scuola, ma ovviamente ci sono molti altri demoni desiderosi di prendere quella corona.

Se non hai familiarità con i lavori di Hiro Mashima, puoi sempre iniziare con il più recente Dead Rock che ha debuttato per la prima volta oggi stesso con grandi elogi dagli esperti. Edens Zero è l'ultima serie pubblicata da Mashima e al momento questa opera di fantascienza è ancora in corso.

Altri successi come Fairy Tail prosperano grazie ai sequel, e poi i successi del ritorno al passato come Rave Master sono completamente finiti. Non solo, il sequel Fairy Tail: 100 Years Quest sta per ricevere un adattamento anime e i fan dell'opera originale non potrebbero essere più felici di così!

Yakuto è il protagonista, un demone con Radici di Drago e progetta di uccidere il dio dell'opera, che non è altro che il presidente dell'accademia Dead Rock. Mikoto è una giovane donna con Radici di Lich, che le conferisce il potere della Necromazia, una forma di arte divinatoria in cui si cerca di parlare con i defunti.

Hiro Mashima ha pubblicato un poster per Dead Rock ed è rimasto assolutamente contento della nuova uscita, sperando che anche il pubblico possa definirsi entusiasta per la notizia. Al momento il manga conta due capitoli e sono già disponibili alla lettura. Attualmente non si sa se il manga arriverà in Italia ma, trattandosi si un autore così importante come Hiro Mashima, sicuramente la notizia arriverà prima del previsto.