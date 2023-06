Dead Rock: primo sguardo a due inediti personaggi della nuova serie di Hiro Mashima

Nel corso degli ultimi anni, Hiro Mashima è stato coinvolto in molti progetti sia relativi all'ambito del fumetto giapponese ma anche dell'animazione e delle produzioni videoludiche. Mentre è ancora impegnato a concludere Edens Zero, l'autore sembra avere già le idee chiare sulla sua nuova serie Dead Rock, di cui ha mostrato due personaggi inediti.

La serie in questione si intitola Dead Rock e dovrebbe arrivare sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine, edita da Kodansha, a partire dal 6 luglio 2023. Non sono ancora molti dettagli emersi riguardo questa nuova serie, di cui però è stata confermata una serializzazione piuttosto breve. Dopo aver rivelato l'aspetto del protagonista Yakuto, Mashima è tornato sui social condividendo con i fan sketch di due personaggi di cui però non sono stati definiti ulteriori dettagli.

Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, si tratta di un guerriero con dei tatuaggi e una lunga spada sulla schiena, e quella che sembra essere un’incantatrice con un lungo abito nero e un bastone catalizzatore di magie. Lo stesso Mashima nel messaggio allegato alle immagini ha però confermato che questi design potrebbero non essere definitivi e potrebbero quindi subire delle modifiche nel corso della serializzazione.

Per chi volesse prepararsi alla pubblicazione di Dead Rock, la storia è incentrata sulle avventure del giovane demone Yakuto impegnato a farsi strada nell'accademia d'addestramento del Re Demone conosciuta proprio come Dead Rock. Fateci sapere cosa ne pensate di questi nuovi character design rivelati in anteprima da Hiroshima lasciando un commento qui sotto. Per finire, ricordiamo che è stato pubblicato un trailer per i nuovi episodi della seconda stagione di Edens Zero, e vi lasciamo ad una delle scene più cruente dell’intera serie spaziale di Mashima.