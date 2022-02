Deadly Neighborhood Spider-Man, arriva la serie horror dell'Uomo Ragno

Peter Parker sta per vivere un'avventura terrificante. Tra le iniziative partorite da Marvel per celebrare i 60 anni dell'Uomo Ragno, c'è infatti anche il lancio di Deadly Neighborhood Spider-Man, miniserie di genere horror che terrorizzerà il povero Peter Parker per cinque numeri.

Mentre Zeb Wells e John Romita Jr. si preparano al rilancio della testata principale di Spider Man che riparte del numero 1, il membro dei Black Eyed Peas Taboo farà squadra con lo sceneggiatore B. Earl e l'artista Juan Ferreyra per raccontare una storia dark dell'Uomo Ragno ambientata in California.



"Essere il primo Indigeno americano a co-sceneggiare questo nuovo fumetto di Spider-Man con mio fratello B. Earl è un enorme passo avanti verso l'inclusività di talenti sottorappresentati nella gestione di personaggi dei fumetti universalmente riconosciuti", ha dichiarato Taboo ai microfoni di SYFY Wire. "Come fan di Spider-Man da tutta la vita, è un sogno d'infanzia che si realizza. Poter andare dal collezionare giocattoli allo scrivere la mia storia di Spidey ambientata nel luogo in cui sono nato, Los Angeles, California - Pasadena per essere esatti - mi rende grato. Vedo tutte le opportunità che la famiglia Marvel ci ha dato come scrittori e sono profondamente grato della loro fiducia e del supporto continuo. Abbiamo trasformato la loro fiducia in carburante che ha dato la spinta alla nostra creatività per scrivere una storia divertente e eccitante per tutti i fantastici fan Marvel!".



Non si tratta della prima volta che Taboo e B. Earl collaborano per la sceneggiatura di un fumetto Marvel: già nel 2020 i due scrittori sono stati autori di una miniserie dedicata a Werefolf by Night a.k.a. Licantropus che dovrebbe debuttare presto in uno speciale di Disney Plus.



In Deadly Neighborhood Spider-Man la città di Los Angeles è stata presa d'assalto da demoni controllati dal villain degli X-Men Demon Bear. Non è chiaro quali saranno le circostanze che spingeranno Peter Parker a spostarsi da New York alla costa opposta degli Stati Uniti, ma è sicuro che toccherà a Spider-Man sventare la terrificante minaccia.



Deadly Neighborhood Spider-Man #1 (di 5) verrà pubblicato negli Stati Uniti l'1 Giugno 2022. In calce, condividiamo la main cover ad opera di Rahzzah e le variant cover realizzate da Peach Momoko, Josemaria Casanovas e Rafael Albuquerque.