Deadpool: Ecco tutte le copertine speciali per i 30 anni del famoso mercenario

Avevamo già discusso dei 30 anni di Deadpool, adesso scopriamo le varie copertine create in occasione di questo importante anniversario per uno dei personaggi dei fumetti Marvel più famosi e originali.

In calce alla notizia potete trovare le sette variant cover disegnate da vari artisti per celebrare i 30 anni editoriali di Deadpool, oltre ad una storia inedita scritta da Rob Liefield, il creatore del celebre mercenario immortale. A partire da marzo sarà possibile trovare in edicola i fumetti della Marvel arricchiti da queste copertine inedite, che accompagneranno opere come Immortal Hulk, Miles Morales Spider-Man, Venom, X-Force e X-Men Legends. Ecco il commento di Rob Liefield a riguardo: "Appena si è presentata l'opportunità di creare 30 copertine speciali per il trentesimo anniversario di Deadpool ho subito accettato. Ho trovato un accordo con i dirigenti della Marvel e ho scelto alcune delle star più importanti della Marvel per farle collaborare con Deadpool! Ho potuto lavorare su dei personaggi per me inediti come Miles Morales e Silver Surfer! Sarà fantastico, spero che i fan sapranno apprezzare questo anniversario perché è stato molto divertente organizzarlo".

Siamo sicuri che anche questo evento sarà un grande successo, nel frattempo vi presentiamo il Manga dedicato a Deadpool, disponibile in esclusiva su Shonen Jump+.