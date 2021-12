Deadpool e Fenomeno protagonisti di una nuova serie a fumetti

La serie X-Men Unlimited, parte dell'iniziativa Infinity Comics, entra in un nuovo arco narrativo in 8 parti che vede come protagonisti Deadpool e Fenomeno. La prima parte, che è già disponibile in esclusiva sul servizio in abbonamento Marvel Unlimited, si intitola Paradise Lost.

Su X-Men Unlimited Infinity Comic #13, Fabian Nicieza e Matt Horak presentano l'inizio di una nuova avventura per Wade Wilson, il Mercenario Chiacchierone, e Cain Marko, il Fenomeno. L'improbabile duo vivrà un classico team-up di stampo Marvel, con un alleanza che arriverà solamente al termine di uno scontro iniziale.



A proposito della storia, l'illustratore Horak ha dichiarato: "Poter mettere il Mercenario Chiacchierone contro il Fenomeno è stato stupendo. Juggernaut è un muro di mattoni che Wade Wilson continua insistentemente a martellare con stupidità". Riguardo il nuovo tipo di webcomic proposti da Marvel, Horak ha aggiunto: "[Gli Infinity Comics] necessitano di un differente approccio allo storytelling. Poter creare lunghe sequenze da poter scorrere, cosa impossibile da realizzare su carta, è stato veramente eccitante".



Oltre ad essere al centro di questo webcomic, Deadpool e Fenomeno saranno tra i protagonisti del prossimo rilancio mutante Destiny of X, che andrà a coinvolgere diverse testate Marvel. Non ci sono invece grosse notizie circa la prossima avventura cinematografica di Wade Wilson, anche se secondo Ryan Reynolds Deadpool 3 è in lavorazione.