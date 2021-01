Deadpool: Liefeld festeggia i 30 anni del mercenario con delle cover speciali

Dopo una prima serie di copertine speciali sulle varie testate edite da Marvel Comics, pubblicate qualche settimana fa, per festeggiare i 30 anni di Deadpool, il creatore del mercenario chiacchierone, Rob Liefeld, è tornato a firmare numerose illustrazioni affiancando Wade Wilson a personaggio alquanto importanti.

Nei giorni scorsi sono state infatti rivelate altre cinque copertine in cui Deadpool è stato rappresentato al fianco di Capitan America, Iron Man, Rocket Racoon dei Guardiani della Galassia, Silver Surfer e Mr. Fantastic dei Fantastici Quattro. Inoltre è stato confermato che nel corso del 2021 verranno pubblicate in totale 30 copertine, a partire dal volume Deadpool Nerdy 30 #1, per celebrare un antieroe così apprezzato dall'intera community dei comics e dei cinecomics.

"Quando si è presentata l'opportunità di illustrare 30 variant cover per celebrare il 30esimo anniversario di Deadpool, l'ho letteralmente colta al volo! Ho consultato rapidamente una lista insieme ai migliori autori Marvel, e penso che abbiamo raggiunto un perfetto assortimento dei più grandi e fenomenali protagonisti da affiancare al potente Mercenario in 30 cover speciali!" ha detto Liefeld, entusiasta dei progetti in atto per quest'anno, aggiungendo poi: "Mi dà la possibilità di disegnare Deadpool con eroi Marvel che non ho mai disegnato prima, come Miles Morale e Silver Surfer! Sarà magnifico, spero che i fan apprezzeranno questo evento speciale. È uno spettacolo metterli tutti insieme!".

Ricordiamo che sono stati rivelati nuovi dettagli sul terzo capitolo del manga, Deadpool Samurai, e vi lasciamo scoprire cosa nasconde l'easter egg dedicato a My Hero Academia.