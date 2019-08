Deadpool: la Marvel annuncia una nuova serializzazione

"Quando i mostri stabiliscono il loro nuovo regno nella magica terra di Staten Island, la missione di Deadpool è di restituire il controllo alle persone del luogo! Deadpool farà sfoggio del suo carisma e della sua abile diplomazia? O Wade sceglierà di optare per il regicidio?" Anche il personaggio di Ghost Rider tornerà con una nuova serializzazione , mentre nella testata di Absolute Carnage, precisamente nel primo numero, è stato inserito un easter egg davvero interessante per tutti gli appassionati del personaggio.

La Marvel ha rilasciato la cover del primo numero , che vede Deadpool indossare una corona seduto comodamente su un trono mentre schiaccia un mostro gigante. La nuova serie vedrà Wade Wilson occuparsi di spostare i mostri in un nuovo habitat, e dalla sinossi ufficiale possiamo capire meglio cosa ci aspetterà:

