Deadpool: Marvel celebra il mercenario con la nuova serie Black White & Blood

Il 2021 rappresenta un anno molto importante per il mercenario chiacchierone di casa Marvel, e la casa editrice per festeggiarlo ha annunciato una nuova miniserie, composta da cinque volumi, Deadpool Black White & Blood, che coinvolgerà diversi personaggi in storie molto brevi e si intreccerà con eventi di altre serie, quali Wolverine e Carnage.

Il primo volume della miniserie in questione conterrà tre storie differenti, la prima scritta da Ed Brisson e disegnata da Whilce Portacio, la seconda da Tom Taylor e Phil Noto e l'ultima con la sceneggiatura e i disegni di James Stokoe, che fa il suo debutto nell'universo del simpatico e letale mercenario di casa Marvel. Brisson in una recente intervista a dichiarato di aver scelto di lavorare ad una serie di Deadpool seguendo i suggerimenti di sua figlia, e di aver lavorato su questa storia per quasi un decennio, rielaborandola e riuscendo alla fine a concretizzarla grazie anche al fantastico lavoro di Portacio.

Con l'annuncio, e la pubblicazione, di Wolverine Black White & Blood, e Carnage Black White & Blood, naturalmente Marvel ha voluto creare un piccolo evento celebrativo in cui la violenza, i combattimenti, e il sangue faranno da padroni, come anticipato dalla descrizione ufficiale del primo volume, in arrivo ad agosto: "Cosa è nero, bianco e rosso? Tre storie intrise di sangue, violenza e caos con protagonista l'allegro mercenario in persona, Deadpool! Volete vedere i talenti di oggi impegnarsi per portarvi le avventure più sfrenate e feroci di Wade Wilson?! Questo è il volume per voi! È tutto in bianco e nero. E rosso."

RIcordiamo che Deadpool Samurai ha incontrato Dragon Ball in un'irriverente imitazione, e vi lasciamo alle rivelazioni dell'autore Rob Liefeld sul design del mercenario.