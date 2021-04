Deadpool e All Might di My Hero Academia ancora insieme, il duo sfida Thanos

L'Universo Marvel ha fatto irruzione nel mondo giapponese con Deadpool: Samurai, manga creato in collaborazione con Shonen Jump che porta Wade Wilson a vivere un'avventura senza precedenti. Ma quando si parla di eroi nella Terra del Sol Levante, non si può non parlare di All Might, il Number One Hero di My Hero Academia.

Impegnato in un combattimento pazzesco con Thanos, Deadpool chiede l'intervento di Capitan Marvel. Il Mercenario Chiacchierone, però, chiama la persona sbagliata, a irrompere sul campo di battaglia è All Might, che con un sonoro Smash neutralizza momentaneamente l'avversario. Ma Thanos, come ben sappiamo, non è una preda facile e si rialza immediatamente.

Per fermarlo definitivamente, il Simbolo della Pace di My Hero Academia elabora una strategia: Thanos deve essere colpito simultaneamente da lui e Deadpool. Entusiasta di collaborare con il Number One Hero giapponese, Wade Wilson, che afferma essere il Number One Hero statunitense, accetta di buon grado.

Quando sta per sferrare il colpo, però, inciampa in modo miserabile, lasciando All Might solo. Nonostante Thanos si dica ineluttabile, con uno United States of Smash il Simbolo della Pace riesce finalmente a metterlo K.O. Prima di abbandonare la scena, inoltre, trova il tempo di fare un autografo a Deadpool, una citazione a ciò che fece con Midoriya durante i primi capitoli di My Hero Academia.



Cosa ne pensate di questo irriverente crossover, arriverà mai in Italia?