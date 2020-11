Deadpool: il protagonista di Undead Unlucky potrebbe battere il Mercerario Chiacchierone?

Uno dei personaggi più forti dell'Universo Marvel è Deadpool, immortale anti-eroe in grado di sconfiggere qualsiasi avversario. Per ucciderlo ci sarebbe bisogno di un altro mercenario inarrestabile, praticamente una sua controfigura. Questo ruolo spetta a Andy, protagonista del manga Undead Unlucky.

Uccidere Deadpool è un compito impossibile per gli eroi della Marvel, ma in questa ardua missione potrebbe avere successo Andy, controparte giapponese del Mercenario Chiacchierone. I due hanno praticamente gli stessi poteri; chi vincerebbe in un loro ipotetico scontro?

Sia Deadpool che Andy hanno subito le peggiori ferite: dall'essere decapitati, all'essere fatti esplodere in aria. Tuttavia, entrambi sono sempre sopravvissuti con relativa facilità grazie alla loro immortalità. La principale differenza tra i due per quanto riguarda i loro poteri rigenerativi risiede nella velocità con cui guariscono dalle ferite. Se Deadpool ha bisogno di tempo, Andy è in grado di guarire istantaneamente da qualsiasi tipo di mutilazione.

Sul versante puramente fisico, invece, Deadpool vanta una maggiore esperienza in combattimento. Nel corso della sua carriera da mercenario Deadpool ha dimostrato di padroneggiare diverse arti marziali, oltre che essere un abile spadaccino e tiratore scelto. Al contrario, Andy sfrutta tecniche facilmente prevedibili, che potrebbero essere schivate da qualsiasi supereroe. D'altro canto, Andy possiede una spada indistruttibile, la quale lo avvantaggerebbe in uno scontro all'arma bianca.

Dal punto di vista psicologico i due sono piuttosto simili. Sia Deadpool che Andy sono due personaggi spericolati, in grado di correre grandi rischi pur di ottenere un vantaggio sugli avversari. Ma l'intelligenza di Wade Wilson potrebbe cogliere alla sprovvista il protagonista di Undead Unluck.



In definitiva, chi trionferebbe tra i due? Sia Deadpool che Andy sono immortali, per cui in uno scontro tra loro nessuno potrebbe definirsi realmente vincitore. Voi chi preferite? Undead Unlucky è stato premiato con lo Tsugi Ni Kuru Manga 2020. Scopriamo come Deadpool potrebbe essere introdotto nel MCU.