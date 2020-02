Deadpool si ritrova finalmente faccia a faccia con la Morte

La scorsa settimana la Marvel Comics ha pubblicato il numero speciale Deadpool: The End, nel quale il Mercenario Chiacchierone si ritrova faccia a faccia con la Morte in persona. L'albo - scritto da Joe Kelly e disegnato da Mike Hawthorne - fa parte di una serie di racconti che narrano degli epiloghi sempre differenti per il personaggio.

Nel primo di questi, come già anticipato Deadpool se la vedrà con la Morte, dopo aver constatato che, essendo impossibile per lui passare a miglior vita, allora neanche gli altri potranno permettersi questo "lusso". A questo punto, decide di partire in missione per uccidere proprio la Morte, così da impedire, inoltre, che sua figlia - della veneranda età di 97 - si spenga definitivamente.

Ellie però non vuole che suo padre si macchi di questo crimine, perciò indossa un'armatura e accorre da lui per impedire il misfatto. Questi ha infatti trovato un dispositivo straordinario in grado perfino di uccidere Deadpool, il quale lascia il mondo dei vivi insieme a sua figlia dopo che quest'ultima preme il bottone del congegno.

Deadpool ha quindi realizzato, finalmente, la sua aspirazione, ritrovandosi a fine numero seduto su una poltrona ornata di teschi tra le braccia delle morte. Il numero, inoltre, ci proietta nel futuro migliaia di anni dopo, dove apprendiamo che il rapporto tra i due si è ormai incrinato, e la Morte - ormai annoiata da Deadpool - si rivolge a Thanos per un buon caffè.

Intanto, arrivano degli aggiornamenti sul terzo capitolo cinematografico di Deadpool, che a detta degli sceneggiatori sarà vietato ai minori.