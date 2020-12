Deadpool: Rob Liefeld e altri autori storici tornano per i 30 anni del Mercenario

Il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, sta per tornare dopo molti anni per celebrare i 30 anni del mercenario chiacchierone, per il quale scriverà e disegnerà una storia che verrà pubblicata nel Deadpool Nerdy 30, volume speciale che verrà pubblicato nel mese di marzo.

Liefeld stesso ha voluto commentare questo straordinario traguardo con le seguenti parole: "Mentre l'infermiera gli toglieva lo sporco dalle labbra, e lo posava sulle mie tenere e premurose braccia, è stato amore a prima vista. La nascita è stata difficile, ma alla fine sono stato contento di poterlo mostrare al mondo intero. Poi mi ha vomitato in faccia e ha pianto, senza sosta, per 98 ore. L'ho abbracciato tenendolo più stretto. Casino dopo casino, sono sempre felice di pulire dopo che ha finito, non importa quante decapitazioni ci siano state. Siamo una famiglia, e ora che Deadpool ha raggiunto i 30 anni, non potrei essere un Dadpool più orgoglioso. Marvel è decisa a celebrare il nostro mercenario preferito (scusa Mando) con una grande festa, e sono emozionato di poter farne parte. Felice 30esimo compleanno figliolo!"

Naturalmente Liefeld sarà solo uno degli autori coinvolti nel progetto, che hanno reso sempre più irriverente e chiacchierone il mercenario nel corso degli anni, e tra questi troviamo i nomi di Skottie Young, Kelly Thompson, Daniel Way, Joe Kelly, Fabian Nicieza, Gerry Duggan e Brian Posehn. In calce potete trovare anche la cover del volume in questione, disegnata dallo stesso Liefeld.

Ricordiamo che Deadpool è arrivato anche nel mercato dei manga con Deadool Samurai, e vi lasciamo ad una simpatica scenetta tra il Mercenario e Blade.