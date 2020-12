Deadpool Samurai: cosa nasconde l'Easter Egg dedicato a My Hero Academia?

Il mercenario chiacchierone di casa Marvel sta per vivere le sue stravaganti avventure in formato manga, con la nuova serie Deadpool: Samurai, e nel poster diffuso per celebrare questo particolare progetto, Wade Wilson sta leggendo un numero della celebre rivista Weekly Shonen Jump, ma non si tratta di un volume qualsiasi.

Stiamo parlando infatti del numero 32 del 2014, in cui ha debuttato la serie My Hero Academia. Il successo di quest'opera è impressionante, ad oggi le avventure di Izuku Midoriya e dei suoi compagni della Classe 1-A sono tra le storie più seguite del settore, e visti i continui riferimenti al mondo dei comics occidentali, di cui Kohei Horikoshi è profondamente appassionato, l'aver scelto proprio questo volume non è sicuramente un caso.

Mentre gli appassionati discutono di un possibile inserimento di Deadpool nel vasto Marvel Cinematic Universe, magari anche grazie agli eventi che avverranno nel terzo film dedicato al mercenario, l'arrivo di quest'ultimo nel mondo dei manga potrebbe segnare una serie di crossover a dir poco esilaranti. Le storie di Wade Wilson sono originali, divertenti, in grado di coinvolgere i lettori per poi sorprenderli con la rottura della quarta parete. Tutti questi elementi sarebbero perfetti per un'avventura che coinvolga in qualche modo Deku e i suoi amici.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere una storia con Midoriya e Deadpool alleati? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che Deadpool: Samurai uscirà su Shonen Jump + App, e vi lasciamo ad una simpatica scenetta del mercenario contro Blade.