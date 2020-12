Deadpool Samurai: Il manga dedicato al supereroe Marvel in esclusiva per Shonen Jump+ App

I fumetti dedicati a Deadpool sono tra le opere più originali di casa Marvel, per questo siamo sicuri che in pochi si stupiranno di vedere il celebre mercenario protagonista di un manga intitolato Deadpool Samurai.

L'opera sarà presente in esclusiva nel catalogo di Shonen Jump+, app che permette di leggere i manga pubblicati nella celebre rivista giapponese. A partire dal prossimo 10 dicembre sarà disponibile per gli abbonati il primo capitolo di "Deadpool Samurai", manga scritto e disegnato da Sanshiro Kasama e Hikaru Uesugi e che avrà al centro delle vicende proprio il famoso mercenario diventato famoso dopo i film con protagonista Ryan Reynolds. Ancora non conosciamo i dettagli della storia, ma siamo sicuri che farà felici tutti gli appassionati delle avvincenti battaglie di Wade Wilson.

Il duo di autori aveva già lavorato insieme per la stesura di un altro capitolo autoconclusivo intitolato sempre Samurai, questa collaborazione fa parte della serie di sette opere ispirate ai personaggi della Marvel che nel corso degli ultimi mesi sono entrate a far parte del catalogo di Shonen Jump. Per ora non sappiamo ancora se saranno pubblicate anche in Occidente, in attesa di altre notizie ufficiali a riguardo ecco le ultime novità dei fumetti dedicati a Deadpool.