Deadpool Samurai: rivelati cover e nuovi dettagli sul terzo capitolo del manga

Deadpool, soprannominato il Mercenario Chiacchierone, ha compiuto 30 anni da poco, e per celebrare questa speciale occasione Shonen Jump ha avviato la pubblicazione digitale del manga Deadpool Samurai, che ha portato per la prima volta il personaggio creato da Rob Liefeld e Fabian Nicieza, all'interno dell'industria del fumetto giapponese.

La simpatia e la vita frenetica di Wade Wilson sta segnando una delle serie più controverse e divertenti del mondo dei manga, e come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, condiviso da @shonenjump_plus su Twitter, la copertina del terzo capitolo è una riproduzione molto fedele all'illustrazione presente sulla cover del primo volume di Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba, serie firmata Koyoharu Gotoge, che ha riscosso un enorme successo.

Si tratta naturalmente di un simpatico omaggio alle storie di Deadpool che hanno invaso le avventure di moltissimi supereroi. Il colpo di scena di questo capitolo, che potete trovare sul sito Shonen Jump+, sarà l'arrivo di Loki, divinità di Asgard e supercriminale dell'universo Marvel Comics. Nel corso delle pagine vedremo anche ulteriori riferimenti a personaggi come Capitan America, Spider-Man, e anche ai Simbionti Venom e Carnage.

Ricordiamo che molti degli autori storici torneranno per i 30 anni di Deadpool, con un volume speciale, e vi lasciamo all'Easter Egg dedicato a My Hero Academia, nel primo volume di Deadpool Samurai.